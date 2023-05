Model tininda pawis bilang pabango

Isa ang pabango sa mga ginagamit ng natin upang kahit papano ay mapanatiling fresh at mabango ang amoy sa buong araw, pero maglalagay ka pa kaya kung ang pabango mo ay gawa sa pawis?

‘Yan ang ‘Fresh Goddess’, isang perfume line na inilabas ng modelo at social media influencer sa Brazil na si Wanessa Moura.

Sabi ni Moura, isa umano sa rason kung bakit niya napagdesisyunan na maglagay ng pawis sa mga perfume na ito ay dahil madalas siyang nakakatanggap ng compliment sa mga naging karelasyon niya na laging sexy at exciting ang dating ng kanyang natural body odor.

Ang perfume line niyang ito ay may iba’t ibang ingredient tulad ng Mandarin orange, bergamot, pink pepper, at 8 milliliters ng kanyang pawis.

Binida ni Moura na may fan na siyang nakabili nito at pagkaraang gamitin ay dalawang beses umano itong na-invite para sa date!

“FRESH GODDESS It is the essence of the feminine, sensual, fascinating, expressive and irresistible woman. The mixture of passion and mystery. The fruity top combines mandarin, bergamot and pink pepper,” paglalarawan sa produkto.

Nagkakahalaga naman ito ng 690 Brazilian Real o higit P7,000 para sa 150ml. (Moises Caleon)