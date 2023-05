Mister ni Korina emosyonal sa pagka-proud sa anak

Sobrang proud ng mister ni Korina Sanchez na si Mar Roxas sa isa sa kambal nilang anak na si Pilar.

Naging emosyonal pa si Mar habang pinapanood ang bata sa music recital nito.

Ibinahagi nga ni Korina sa Instagram ang video ng event ng kanilang anak ni Mar habang tumutugtog ito ng glockenspiel kasama ang iba pang mga bata na bumubuo ng isang banda.

Mapapanood ang husay ni Pilar sa pagtugtog, na ni hindi man lang nakitaan ng nerbyos hanggang natapos nila ng kanyang banda ang kanilang performance.

Kinunan ang recital sa residential ground nina Mar at Korina.

Nasilip din sa video si Mar na nakangiti habang pinanonood si Pilar.

Sey ni Korina sa maikling pabida ni Pilar, “Aba aba aba! Hindi pwede pahuli si ghurl… Pilar has her own recital! Di ko kaya what these kids do! Sobrang focus! Proud lola in da audience! Naiiyak pa si Pappi. #TeamPilar.”

Isa sa mga nagkomento sa video post na ‘yon ni Korina ay si Karen Davila na sinabing proud mommy moment ‘yon ng kaibigan. (Rey Pumaloy)