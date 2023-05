Michelle miss ang ‘dyowang’ si Rhian

Uso ngayon ang girl to girl lambingan at hindi rin pahuhuli sina Michelle Dee at Rhian Ramos, ha! Magkasama ang dalawa sa isang bubong, at bongga nga ang relasyon nila, na ‘wifey’ nga ang tawagan nila.

“I miss my wifey,” sabi ni Michelle na naka-tag pa si Rhian.

Siyempre, todo suporta ang fans sa kanila, na wish nga nila na sana ay magkita na ang dalawa, at mag-post ng mga photo at video nila.

Hirit pa ng mga faney, siguradong nami-miss na rin ni Rhian si Michelle.

Sa ngayon nga kasi ay kung saan-saang lupalop ng Pilipinas nagpupunta si Michelle bilang kandidata sa Miss Universe Philippines 2023.

Eh, si Rhian naman, busy rin sa taping ng ‘Royal Blood’ ng GMA-7.

Ang bongga, ‘di ba? Na sa Pilipinas, natatanggap na ang mga ganitong lambingan, na babae sa babae nga. O baka naman hanggang sa harap lang ng kamera ‘yon, na kapag totohanan na nga, iba rin ang nagiging reaksyon ng marami, ‘di ba?

Well…

(Dondon Sermino)