May pag-asa ba talaga tayong umunlad?

Isang paksa na hindi humuhupa ang init sa talakayan ay ang paghahambing ng ating bayan sa iba. Kadalasa’y, ang tanong ay bakit kaya ng ibang bansa nguni’t tayo ay hindi?

Ang tugon ng mga nagtatanggol sa pamahalaan at sa nangyayaring pangkasalukuyan ay ang pagsasabi na hindi patas na pagkumparahin ang mga bansa. Bawa’t bansa ay may kani-kaniyang mga katangian—may lakas at kahinaan. Bukod pa riyan, ang mga ginagamit na pamantayan ay mga bansang maunlad at mayaman kumpara sa atin. Ganunpaman, may mga taong tunay na interesadong malaman ang sagot.

Magandang marinig ang mga kuro-kuro ng mga unang beses na bumiyahe palabas ng bansa. Kadalasan, ang unang pinupuntahan ay ang mga bansang malalapit, kagaya ng Hong Kong, Thailand o Singapore. Agad nilang naikukumpara ang ating paliparan. Talaga namang nakakamangha ang mga paliparan sa mga nabanggit na mga bansa kung ang sukat pa lamang ang pagbabasehan. Halong pagkadismaya at kahihiyan ang kanilang nararamdaman kung titingan ang mga makakainan sa ating mga paliparan. Anila, tila mayroong ibang konsiderasyon sa pagpili ng mga makakainan sa atin. Tila sadya din na kakaunti sila at walang gaanong kumpetensiya. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang wala kang makikitang mga amuyong sa kanilang mga paliparan. Sa atin, naglipana ang mga sinasabing awtoridad na pagala-gala sa loob. Tila, hindi pa rin naalis ang mga taong nag-eescort sa mga piling pasahero, kung para saan, kayo na ang bahalang mag-isip.

Isang ring paboritong paghahambing ay ang transportasyong pampubliko. Bakit maayos sila, tayo hindi? Ang handang sagot ng marami ay wala tayong disiplina. Hindi naman ako handang matawag na walang disiplina at naniniwala ako na gusto rin naman sumunod ng karamihan upang maging maayos ang ating bayan. Merong mga kapos sa tamang kaalaman hinggil sa mga alituntunin sa daan. Paano susunod ang isang taong hindi niya alam kung ano ang dapat sundin? Ang kasunod na tanong ay, kung ganuon, bakit sila nakakuha ng lisensya para magmaneho? Totoo rin na may mga taong gustong makalamang at tingin niya sa sarili niya ay espesyal. Pakiramdam nila ay ang mga ordinaryong batas ay hindi sumasaklaw sa kanila dahil sila ay nasa posisyon, may kaya, o may kakilala.

Bakit may iskedyul sila sa mga sasakyan, tayo wala? Hindi nga ba natin kakayanin sumunod sa istruktura ng iskedyul? Mahirap nguni’t hindi imposible. Makailang beses ko nang nabasa at narinig na ang unang dapat gawin ay alisin ang sistema ng boundary at palitan ng sweldo. Sa sistema ng boundary, ang mga namamasada ay umaarkila ng sasakyan. Ang boundary na binabayad nila ay itinatakda ng may-ari at ito ang kabayaran sa paggamit ng sasakyan. Ang kita ng namamasada ay mag-uumpisa pa lamang pagkatapos nilang kumita para sa boundary at sa krudo. Kaya, para sa mga namamasada, mas prayoridad nila ang makarami ng pasahero. Sa ganitong sistema, mahirap mag-takda ng iskedyul.

Sabi nila, mahirap ang Pilipinas kaya hindi natin kayang tapatan ang mayroon sa ibang bansa. Ang tanong ay bakit tayo mahirap? Kapag sinuri ninyong mabuti ang mga balakid kung bakit hindi tayo makatapat sa ibang bansa, ang tinutumbok na pangunahing dahilan ay korapsyon. Pero, alam na ng marami ito. Nasa balita nitong mga nakaraang araw ang isa pang pamilya ng pulitiko na hinahabol ng batas dahil sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Ang nananatiling palaisipan ay kung paano nating masusugpo ito.

May pag-asa pa talaga tayong umunlad?