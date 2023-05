Khun Anne nag-sorry kay Catriona

Nasa Pilipinas ngayon ang Thai Billionaire transwoman, CEO at founder ng JKN Global Public Limited na si Anne Jakkaphong Jakrajutatip o mas kilala bilang si Khun Anne. Siya rin ang new owner ng Miss Universe Organization.

Masaya si Khun Anne sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Pinoy. Special treatment ang ibinigay sa kanya ng Miss Universe Philippines Inc. at gayundin ang GMA Network . Dahil dito, todo ang pasasalamat niya .

Anyway, hindi rin pinalagpas ni Khun Anne na hindi siya ma-interview sa ‘Fast Talk with Boy Abunda’.

Tinanong siya tungkol sa unang pagkikita nila ni Miss Universe 2018 Catriona Gray sa ‘Miss Universe Extravaganza’ sa Thailand last year.

For the first time ay kinuwento ni Khun Anne kung anong sinabi niya kay Catriona sa controversial scene nila sa ‘Miss Universe Extravaganza’.

Noong una nagbiro pa siya sa kanyang sagot kay Tito Boy.

“Give me your crown,” sey ni Khun Anne.

Pero ilan pang sandali ay naging seryoso na ito at kinuwento na nga niya ang mga nangyari sa unang encounter nila ni Catriona.

“I come here to say that I apologize for whatever happened in the past. I’m so glad you are here in Thailand. Welcome to the family of JKN and also Miss Universe Organization. I love you my dear from the bottom of my heart,” kuwento ni Khun Anne.

“Of course, I don’t have to answer,” ang sagot niya nang tanungin siya kung bakit siya humingi ng sorry kay Catriona.

“I just want to get it out of my chest. I just need to do it. From now on, we have to work together. Just put the past behind us, and don’t talk about it anymore, don’t mention about it again at all,” ang pagtuldok ni Khun Anne sa isyu.

Matatandaang na-link si Khun Anne sa model na si Clint Bondad na dating boyfriend ni Catriona .

Gabbi ‘di nasapawan nina Joshua, Jodi



Lumabas na nga ang 2nd trailer ng ‘Unbreak My Heart,’ ang kauna-unahang collaboration project ng ABS-CBN at GMA Network.

Naka-focus ang ikalawang trailer sa character nina Gabbi Garcia at Joshua Garcia na sina Alexandra at Renz.

Nag-meet ang character nila sa Italy.Sinusubukan nilang mag-move on sa kanilang mga dating relasyon. Ang major rule nila ay bawal silang umibig sa isa’t isa.

Pero naging komplikado ang lahat nang makita ni Alexandra na nakikipaghalikan si Renz kay Rose na character naman ni Jodi Sta. Maria.

Sa mga sumunod na eksena sa trailer ay napakita ni Gabbi ang sakit na pinagdaanan ng character niyang si Alexandra.

Pinuri naman ng mga netizen ang magandang acting performance ni Gabbi sa nasabing trailer.

“Gabbi Garcia really fits to be Jodi Sta. Maria’s daughter in #UnbreakMyHeart. She is the next best actress! I am in awe of you napakahusay mo!”

“Clearly, Joshua and Gabbi ang focus nung trailer 2 and lalong lumabas chemistry nila doon + ang galing ni Gabbi sa confrontation scene nila ni Joshua. Can’t wait.”

Maski man ako ay nagalingan kay Gabbi. Yes, magaling sina Joshua at Jodi pero given na yun, si Gabbi ang rebelasyon sa 2nd trailer. Hindi siya nasapawan o napag-iwanan. Eto ang unang pagkakataon na na-appreciate ko ang acting niya.

Congrats, girl!