Kape ng ‘Pinas bumida sa South Korea

Kabilang ang mga coffee product ng Pilipinas sa mga bumida sa nagdaang 2023 Coffee Expo Seoul sa South Korea.

Isa ang ating bansa sa mga guest countries na nakilahok sa naturang event. Dahil sa kolaborasyon ng Philippine Trade Investment Center (PTIC) at Philippine Agricultural Office ng Korea ay naisakatuparan ang napakagandang opportunity na ito para sa ating coffee industry.

Ilan sa mga kape na tampok rito ay inangkat pa mula Cordillera, Batangas, Bukidnon, Davaoz at Western Visayas na talaga namang high quality sa mga uri at flavor nito gaya ng arabica, robusta, at barako.

Bukod dito, itinampok din ang mga syrup at crema na gawa sa coconut at mga cacao products. (Moises Caleon)