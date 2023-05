Kalusugan, turismo susi sa pag-unlad 

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Noong nakaraang lingo, idineklara ng World Health Organization (WHO) ang pagtatapos ng coronavirus crisis bilang “public health emergency of international concern”.

Maaalala na ito ang pinakamataas na alert level na sinimulang ipairal noong Enero 30, 2020.

Sa pananaw ng WHO, ito na ang katapusan ng pandemya na kumitil ng higit 6.9 milyong katao, pumilay sa pandaigdigang komersyo at sumubok sa katatagan ng maraming pamilya sa buong mundo.

Sa Pilipinas, magpupulong pa ang Inter-Agency Task Force for Emerging Infectious Diseases (IATF) upang iayon o i-align ang mga polisiya at guidelines kasunod ng desisyon ng WHO.

Bago pa man lumabas ang desisyon ng WHO, nagsagawa ang inyong lingkod bilang chairman ng House Committee on Appropriations ng isang Oversight Committee Hearing kasama ang mga miyembro ng komite at mga opisyal ng Department of Health (DOH). Layunin ng pagpupulong na alamin kung naging maayos ang paggamit ng pondo ng ahensya lalo na noong panahon ng pandemya.

Sa ginawang pagdinig, ating napag-alaman na ang mga COVID Vaccines, Antigen Test Kits, personal protective equipment (PPE) at iba pang COVID related items ay nakatago lamang sa kanilang bodega.

Ipinaalala natin sa mga opisyal ng ahensya na dapat ibinaba nila hanggang barangay level ang mga ito ayon sa Bayanihan Act upang madaling makakuha ang mga nangangailangan lalo’t muli na namang tumataas ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa.

Atin ding kinuwestyon ang kabiguan nilang punuan ang mga vacant positions sa ahensya. Aabot sa 20,000 ang mga bakanteng posisyon sa DOH gayong may nakalaan namang pondo para punuan ang mga ito.

Kung mapupunuan nila ang mga bakanteng posisyon, dadami ang mga doctor at nurses sa mga ospital ng gobyerno. Mababawasan din ang mahabang pila ng mga pasyente sa mga pampublikong pagamutan. Mabibigyan ng DOH ng mas magandang serbisyo ang taumbayan kung kanilang mapupunuan ang mga bakanteng posisyon.

Patuloy pong susubaybayan ng appropriations committee ang paggamit ng pondo ng DOH at iba pang ahensiya ng gobyerno upang matiyak na lubusan itong mapapakinabangan ng taumbayan at hindi nasasayang lamang.

Samantala, kamakailan lamang ay dumaong sa Legazpi City Port ang international cruise ship na Hanseatic Nature na galing sa bansang Germany. Halos 200 German tourists ang lulan nito na papasyal sa mga tourist spots sa Albay. Ito ang unang pagkakataon na may dumaong na cruise ship mula noong pandemya.

Matagal na po nating isinusulong ang pagkakaroon ng isang International Cruise Ship Terminal dito sa Legazpi City. Atin pong nasimulan na ito ngunit natigil dahil sa kakulangan sa budget. Pero ngayong lumalakas na muli ang ekonomiya ng bansa, atin pong sisiguraduhin na mapaglalaanan ito ng budget at matatapos natin ang proyektong ito.

Ang cruise ship terminal ang magsisilbing gateway ng mga dayuhang turista. Ito rin ang magbibigay ng first impression kaya’t mahalagang maganda ang pasilidad at handa itong tumanggap ng libu-libong turista araw-araw. Nagpapasalamat ako at nakiayon ang magandang panahon dahil sa dagat pa lamang ay nasaksihan na ng mga dayuhang turista ang kagandahan ng Bulkang Mayon.

Mapapalago ang ekonomiya ng Bicol, mabibigyan ng trabaho ang mga lokal na residente at makikilala pa ang Pilipinas sa buong mundo kapag natapos na ang proyekto nating ‘Biggest Cruise Ship Terminal’ sa Eastern Pacific.

Hopefully, matatapos ang proyektong ito bago bumaba sa puwesto si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa 2028. Tinitiyak nating ipagmamalaki ito hindi lang ng mga Bicolano kundi ng buong sambayanang Pilipino.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!