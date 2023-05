Julie Anne 3M view na sa ‘Voltes V’ theme song

Halos lahat ay talagang napabilib ng Asia’s Limitless Star na si Julie Anne San Jose.

Nang awitin ni Julie ang isang Spanish song sa ‘Maria Clara at Ibarra’ ay marami na siyang napahanga. Pero , mas lalo pa ngayon sa inilabas na video ng GMA Network . Ang nilalaman nito ay version niya ng theme song ng ‘Voltes V Legacy.’

Talaga namang ang husay niya to think na Japanese language o Nihongo ang kabuuan ng kanta.

Sa loob ng isang araw, umabot na ng mahigit 3 million ang views nang i-upload

ang kanta ni Julie . Take note, sa Facebook pa lang ito.

Kahit si Yasmien Kurdi ay napa-comment na “Favorite ko ang version mo.”

Sabi naman ng iba pang mga netizen, “Kakakilabot ang boses! Galing!”

“Grabeh!! Goosebumps to those kids who grew up in Voltes V era. After MCAI im now a big fan of you. Great actress and singer.”

“Mas magaling pa siya sa original.”

Isa si Julie sa orihinal na OST singer ng mga teleserye ng GMA Network, after Spanish, Japanese.

Sa galing niya, puwede rin siguro na Korean o Hangul OST naman ang kantahin niya.

Sheryl 1 taon naburo

May isang taon din pala na natengga si Sheryl Cruz.Wala siyang ginawang teleserye sa kanyang network, ang GMA.

Ang huling serye pa niya ay ang ‘Primadonnas.’ May nagsabi sa amin na posibleng nakaramdam din ito ng tampo dahil matagal din ang isang taon na wala siyang show.

Kaya masaya raw ito na finally, tinawagan na siya ng network para sa bagong teleserye. Ito’y ang “Little Matias, Attorney-at-Law” na pagbibidahan ni Jo Berry.

Nag-storycon na sila at ngayong May na rin ang simula ng taping. Magkasabay ang good news kay Sheryl dahil bukod sa bagong serye, ga-graduate na rin ng college ang nag-iisang anak niya na si Ashley.

**

Marian walang amnesia kina Cheska, Angeli

Nagulat kami at natuwa na kahit napakatagal na, may komunikasyon ang mga child actress na nakasama ni Marian Rivera sa mga teleseryeng nagpasikat dito.

Pareho naming nakausap sina Cheska Salcedo na kilala bilang si Cruzita at si Angeli Sanoy.

Si Cruzita ay nakilala bilang anak nina Marian at Dingdong Dantes sa ‘Marimar.’ Si Angeli naman ang gumanap na young Narda sa ‘Darna’ ni Marian.

Ang koneksiyon nila kay Marian ang common sa kanilang dalawa. Bukod sa pareho rin silang mga bagong talent ni Rams David sa Artist Circle.

Ayon kay Cruzita, nagkaka-communicate sila ni Marian dahil pareho nilang pina-follow ang isa’t-isa sa Instagram. Gayundin si Angeli na nang magtanong daw siya kung sino kaya pwedeng mag-manage sa kanya, sa Artist Circle ang naging suggestion nito.

Pareho nilang naa-appreciate si Marian. Kahit bata pa raw sila noong makasama ito, hindi lang sila kilala pa kung hindi ramdam nila na sinusuportahan sila.

At ngayong nagbabalik muli sina Cruzita at Angeli na i-pursue ang showbiz career, parehong wish nila na makasama raw sana nila sa teleserye si Marian.