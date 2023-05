Jolina Dela Cruz okay lang na hindi main star sa La Salle

Finals Game 2 sa Linggo:

(MOA Arena/Pasay City)

1:00pm — Individual Awards

4:00pm — La Salle vs NU

(Lady Spikers angat, 1-0)

OKAY lang kahit hindi siya ang main star sa La Salle.

Ang mahalaga, maagaw nila ang korona sa defending champs Lady Bulldogs.

Walang problema kay veteran spiker Jolina Dela Cruz kung si super rookie Angel Canino na ang sentro ng opensa sa DLSU, basta matalo nila sa Game 2 finals ang National University para masikwat ang korona sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament.

Anim na puntos lamang ang ambag ng 5-foot-7 outside hitter sa Game 1 tungo sa 18-25, 25-22, 22-25, 25-21, 15-13 panalo nitong Linggo.

Subalit nag-ambag naman ito ng 13 excellent receptions at walong digs upang suportahan ang matatangkad na spikers ng koponan.

“Ako naman po hindi ako ganon nagfo-focus sa, like hindi ko kailangan makipaglaban in terms of scoring kasi alam ko iyung strength ko eh and alam ng coaches na kaya kong gawin iyun,” wika ni Dela Cruz. “Kung saan ako makakatulong doon ako.”

Bukod sa mga numerong naitatala nito sa bawat laro, isa rin sa malaking naiaambag nito ang kanyang pamumuno katulong ang beteranong setter na si Mars Alba upang lumapit sa kanilang 12th kampeonato sa ilalim ng pagmamando ni coach Ramil De Jesus.

Nakatakdang magharap sa Game 2 ang dalawang koponan sa Linggo sa MOA Arena. (Gerard Arce)