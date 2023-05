Isyu sa Taiwan Strait tatalakayin sa ASEAN summit

Hindi maiiwasang mapag-usapan ang tensiyong nagaganap sa Taiwan Strait sa ginaganap na 42nd Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit sa Labuan Bajo, Indonesia.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa panayam sa kanya ng media sa Indonesia nitong Martes.

Ayon sa pangulo, malaking concern ng lahat ng miyembro ng ASEAN ang isyu sa Taiwan Strait dahil kapag hindi naagapan ang tensiyon sa pagitan ng China at Taiwan ay maaaring magdulot ng peligro sa rehiyon.

“Well, parang inevitable eh, unavoidable ‘yang subject matter na ‘yan. Dahil pare-pareho na mga miyembro ng ASEAN, siyempre it is a grave concern to all the Member States of ASEAN,” anang Pangulo.

Mayroon aniyang napag-usapan noon na konsepto ng ASEAN Centrality para sa lahat ng isyu sa rehiyon kaya’t dapat muling mapag-usapan ito upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. (Aileen Taliping)