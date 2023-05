Iana, Aya viral ang halikan

Viral ngayon sa social media ang halikan ng Kapamilya stars na sina Aya Fernandez at Iana Bernardez para sa ‘Love Bites Season 2’ episode nilang ‘Stand-in Love’.

Iba’t ibang fan-made TikTok video ng mga karakter nina Aya at Iana ang kumalat online. May isang video na mahigit kalahating milyon na ang views kung saan nag-kiss nga ang dalawa.

Tuwang-tuwa ang girls’ love (GL) fans sa nag-uumapaw na chemistry nina Aya at Iana at bonus pa raw dahil ang ganda ng hitsura ng mga ito. Kahit na 20 minutes lang ang isang episode ay hindi na-disappoint ang viewers at sulit na sulit pa raw ang nakakakilig na love story ng dalawa.

Nakita nga ni Aya ang mga kumakalat na post sa social media na pinupuri ang kanilang mini GL series at nagpasalamat siya sa ‘di inaasahang suporta ng fans.

“Our episode was the first GL story produced by ABS-CBN that premiered on YouTube. Your support means so much, maraming salamat! (Also, it’s based from a real-life story. And going 4 years strong na silaaa),” tweet ni Aya na may kasamang mga litrato nila ni Iana.

Hiling ng fans kung puwedeng bigyan ng part 2 ang episode nina Aya at Iana o ‘di kaya ay bigyan sila ng movie.

“Ang sakit ng pisngi ko sa kakangiti! Ang cute nila sobra!!! I didn’t expect Iana and Aya’s chemistry! Ramdam ko ‘yung kilig sobra!!!!!” hirit ng isang fan.

Ang bongga ng ABS-CBN at tila pinaiinit na naman nila ang mga GL story. ‘Di ba nga, may haplusan at kiss na rin ang mga karakter nina Janice de Belen at Andrea del Rosario sa Kapamilya teleseryeng ‘Dirty Linen’.

‘Yun na! (Dondon Sermino)