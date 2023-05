Giyera kontra droga inabuso

Hindi kinontra ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na may naganap na pang-aabuso sa ilang ahensiya ng gobyerno sa war on drugs noong panahon ng kanyang administrasyon.

Sa panayam ng SMNI television sa dating pangulo, sinabi nitong binasa niya ang transcript ng naging pahayag ni Pangulong Marcos sa Amerika at tama ito ng sabihing mayroong nagawang ilang pang-aabuso ang mga alagad ng batas.

Hindi lamang aniya pang-aabuso kundi mayroon din ilang mga pagpatay na naganap na naging collateral damage at hindi sinasadya ng mga awtoridad sa kanilang anti-drug operations.

“I am sure that if you read the context of the President’s speech which I had already, napiga ko na, he was a… tama siya. Tama siya na along the way in the enforcement of the law, a rigid attitude towards the enforcement of the law abuses will be committed. Ngayon sabihin ko I’ll go further, not only abuses sometimes killing unnecessarily. Along the way collateral damage marami yan. Those were never intended I’m sure by the law enforcement agency,” anang dating Pangulong Duterte.

Pero sa kabila nito, naniniwala ang dating Pangulo na walang intensiyon si Pangulong Marcos na siraan siya o ng kanyang dating administrasyon dahil alam nito kung gaano kahirap maging isang presidente. (Aileen Taliping)