Fast-food crew sumampa sa bintana, sinaluduhan

Normal naman na mag-adjust sa mga bagay lalo na kung para sa trabaho, pero ang crew na ito nag-viral dahil sa labis umanong effort na kanyang pinakita para sa customer.

Pinost ito sa TikTok ng user na si Doc John (@docjohn316) kalakip ang caption na, “Yung sanay ka nang ikaw palagi ang nag-aadjust. We need this guy everyday.”

Makikita sa video ang drive-thru ng isang sikat na fast-food chain, kung saan mapapanood ang nakakabilib na customer service ng isang crew na napasampa pa ng bintana para lang maabot ang order ng customer na nasa sasakyan.

Una niyang inaabot ang paper bag at pagkaraan ay sinunod naman ang mga drinks.

Umabot na sa 2.3 milyong views ang naturang video at dagsang komento mula sa mga madlang pipol.

Tulad na lamang ni @martyvisoc, “Mahirap talaga mag aadjust sa mga mayayaman,kahit sa anong sitwasyon.”

“Si kuya na yung nag adjust best employee sya,” sabi naman ni @megm398.

“Dapat bumaba na Lang ung driver alam naman niyang malayo Siya sa window,” hirit ni @maeechevarria na ni-reply-an naman ni @peterdarkerrr ng “True. di naman nakakaabala yung baba ka lang para abutin. let’s be considerate din sa mga crews.”

“Grabiiiiiii ang effort hahahaha,” puri pa ni @jajanelleeyy.

Marami nga ang humanga para sa crew habang ang driver naman ng SUV, pinayuhan ng mga netizen na sana raw ay siya na lamang ang mismong kumuha ng order niya. (Moises Caleon)