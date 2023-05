Discount ng mga senior citizen sa kuryente bet palawigin

Isang panukala ang inihain sa Kamara de Representantes upang palawigin ang saklaw ng ibinibigay na discount sa kuryente sa mga senior citizen.

Sa House Bill 7917, sinabi ni Sorsogon Rep. Bernadette Escudero na konti lamang ang nabibigyan ng discount dahil sa limitasyon ng Expanded Senior Citizens Act.

Ayon kay Escudero sa kasalukuyan ay binibigyan ng 5% discount ang mga senior citizen kung ang kanilang konsumo ay hindi hihigit sa 100 kilowatt-hour (kWh) kada buwan. Dapat daw ay 200 kWh kada buwan ang limit.

“The current average Filipino household consumption as of March 2023 exceeds the limit of 100 kWh set by law, making only a limited number of senior citizens eligible for the discount,” sabi ni Escudero sa explanatory note ng panukala. (Billy Begas)