Daniel ayaw pag-usapan ang kasal

Naging trending ang ilang nakakakilig na eksena sa kasal ni film and tv director Cathy Garcia-Molina. Nasalo ni Kathryn Bernardo ang wedding bouquet at si Daniel Padilla naman nakasalo ng garter.

Mas naging nakakakilig ang mga sumunod na naganap nang isuot na ni DJ kay Kath ang garter. Pabiro itong nagsabi ng “bukas na bukas din”.

Sa panayam ni MJ Felipe sa ‘TV Patrol’ ay nagkuwento si Daniel sa lumabas na mga video.

“Parang mas pinasa sa akin. Kulitan lang yun.”

Dagdag pa nito ayaw niya munang pag-usapan ang kasal.

“Ayoko kasi siyang pinag-uusapan, mas gusto ko siya maging natural sa amin kung dumating man ang panahon na ‘yun,” aniya.

Anyway, nagpaliwanag si Daniel kung bakit sila ni Kathryn ay nasa kasal ni Direk Cathy na nagsabing walang artistang iimbitahan.

“Yun nga nagbago last minute. Sinabi rin ni Direk (Cathy) doon sa speech niya about that. Sabi niya sana gusto niya pamilya lang, pamilya niya. Nakalimutan niya pamilya niya rin pala kami so ayun last minute biglang inimbita niya kami. Siyempre hindi namin puwedeng ma-miss iyon,” sambit pa ng aktor. (Byx Almacen)