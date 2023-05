CCP Cine Icons bibida ang ‘Bulaklak sa City Jail’

Sa pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo ng kapanganakan ng Pambansang Alagad ng Sining para sa Pelikula at Broadcast Arts na si Nora Aunor ngayong Mayo, itatanghal ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas/Cultural Center of the Philippines ang isa sa kanyang mga natatanging pelikula at binibigyang pansin ang kanyang makabuluhang kontribusyon sa industriya ng pelikulang Pilipino.

Sa pamamagitan ng pinakabago nitong programa sa pelikula na tinatawag na CCP Cine Icons, ibinabalik ng pangunahing institusyon para sa mga sining sa pinilakang tabing ang 1984 pelikulang tinuturing na klasiko, ang “Bulaklak sa City Jail”na managyayari sa Mayo 23, 1 hanggang 4pm, sa GSIS Theater sa Pasay City. Ang mismong kaarawan ni Ms. Nora Villamayor ay sa Mayo 21.

Sa ilalim ng malikhaing pananaw ng direktor na si Mario O’Hara at isinulat ng manunulat na si Lualhati Bautista, inilalarawan ng award-winning na pelikula ang sitwasyon ng kababaihan sa nasa loob ng kulungan. Ang 110-minutong pelikula ay kuwento ng isang ginang na kinasuhan ng matinding pagpatay at natagpuan ang sarili sa desperadong kalagayan sa loob ng kulungan habang nakikilala ang mga kapwa babaeng bilanggo na nasentensiyahan para sa iba’t ibang pagkakasala. Habang nasa loob ng kulungan, nalaman niyang buntis siya. Ang desperasyon ay nagtulak sa kanya na tumakas mula sa bilangguan upang manganak, habang tinutugis siya ng mga pulis.

Ang batikang aktres, mang-aawit at producer ng pelikula, si Nora Aunor ay tinaguriang Superstar ng pelikulang Pilipino. Ilan sa mga pelikula niyang natatangi ay ang “Tatlong Taong Walang Diyos” kung saan tinanghal siya bilang pinaka-mahusay na aktres mula sa GAWAD Urian, “Minsa’y Isang Gamu-Gamo”, pelikulang may tema tungkol sa American US Base sa Pilipinas sa direksyon ni Lupita Kashiwahara, “Bona” ni direktor Lino Btocka tungkol sa isang babaing pinagsilbihan ang isang lalaking walang hinihinging kapalit.

“Merika” ni direktor Gil Portes na tumatalakay sa buhay ng mga nurse sa Amerika , “Thy Womb” sa direksyon ni Brillante Mendoza, at ang kauna-unaahang pelikulang ipinalabas sa Cine Icons, “Himala” sa direksyon ni Ishmael Bernal.

Inilunsad noong Marso ngayong taon, ang CCP Cine Icons ay isang espesyal na programa ng CCP Film, Broadcast, and New Media Division na nagbibigay parangal sa mga bagong hirang Pambansang Alagad ng Sining sa bansa, kabilang sina La Aunor, Pambansang Alagad ng Sining para sa Pelikula na si Marilou Diaz-Abaya na nakilala bilang isa sa mga pangunahin at babaing direktor sa tinaguriang Second Golden Age of Philippine Cinema, at Pambansang Alagad ng Sining para sa Pelikula at Broadast Arts na si Ricky Lee na may akda ng screenplays ng award winning na mga pelikula, dula at nobela.

Ang susunod na Cine Icons ay sa Oktubre 21, kung saan ipagdiriwang ang buhay at mga gawa ng Pambansang Alagad ng Sining para sa Pelikula Marilou Diaz. Ang lugar ay iaanunsyo habang papalapit ang kaganapan.

Ang espesyal na screening CCP Cine Icons na nagtatampok ng “Bulalaklak ng City Jail” ay libre at bukas sa publiko.

Bisitahin ang website ng CCP (www.culturalcenter.gov.ph) para sa karagdagang impormasyon. Suriin ang opisyal na CCP at CCP FBNMD Facebook page at sundan ang CCP sa Facebook, Twitter, Instagram, at TikTok para sa pinakabagong update sa iba’t ibang programa at palabas nito.