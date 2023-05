Bulldogs kinagat Golden Spikers

NATAKASAN ng defending champions National University (NU) Bulldogs ang masigasig na paghahabol ng University of Santo Tomas (UST) Golden Spikers matapos magpamalas ng pambihirang laro si Michaelo “Buds” Buddin upang kagatin ang 25-23, 25-22, 21-25, 29-31, 15-11 na fifth set na panalo, Miyerkoles ng hapon, sa Game 1 ng best-of-three championship series ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s volleyball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Pinangunahan ng 6-footer na rookie mula Palawan ang puntusan at atake ng NU na naghahanap ng kanilang ikatlong sunod na kampeonato at kabuuang limang titulo mula sa 26 puntos, 24 atake, tig-isang block at ace, kasama ang team-high 26 excellent receptions.

“Finals na po ito at sobrang dikit ng laban, tapos naipanalo namin, kaya ang sobrang saya namin, sobrang worth it ng pagkapanalo namin,” pahayag ng Finals MVP at Best Outside spiker ng V-League Collegiate Challenge.

“Siyempre talagang pinaghandaan ko talaga ito at binigay ko yung dedikasyon ko sa laro para maibigay ko para sa NU,” dagdag ng dating NU Nazareth School outside hitter.

Sumegunda sa puntusan para sa NU si Angelo Almendras na tumapos ng 20 puntos mula sa 18 atake at dalawang blocks, kasama ang pitong digs, gayundin si Kenny Malinis na may 11 points, at ace playmaker Joshua Retamar na may 25 excellent sets at limang puntos.

Muling magkikita sa Game 2 ang dalawa sa darating na Linggo. (Gerard Arce)