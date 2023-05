Bilyonaryo bumulusok sa elevator ng Golden Bay resto

Nasawi ang isang bilyonaryo na kilala sa industriyang gumagawa ng mga high-rise condominium at pinakamalaking distributor ng de-kalidad na motorsiklo sa bansa, nang aksidente itong mahulog at maipit ang katawan sa bumulusok na palyadong elevator ng sikat na restaurant sa Pasay City noong Linggo.

Sa isang post sa social media, kinumpirma ng isa sa mga anak ng biktimang si Tai Wang Tat ang biglaan nitong pagkamatay noong Mayo 7, 2023 sa edad na 73.

Nakalagak aniya ang mga labi ng kanyang ama sa Santuarium: Helenium Chapel 312 sa Quezon City at nakatakdang ilibing sa Mayo 16 sa Ever Memorial Garden sa ganap na alas-nuwebe nang umaga.

Bagama’t kinumpirma ng pamilya nito ang kanyang pagkamatay, naging madamot naman umano ang mga naulilang kaanak nito sa paghahayag ng impormasyon sa aksidenteng kinasangkutan nito.

Mistula ring may gag order ang mga tauhan ng Pasay City Police Station at tumanggi ang mga ito na ibigay o kahit ipakita ang kopya ng spot report sa insidente gayung isa naman anila itong public document.

“Dati naman ang luwag nila sa spot report, sila pa mismo ang nagsasabi sa amin na may magandang story, pero itong incident na ito, ang higpit, ayaw talagang ibigay o kahit ipabasa man lang sa amin. Ang utos daw sa kanila, humingi muna kami ng clearance kay hepe. Parang may unseen hand na kumukumpas sa Pasay Police kung ano ang gagawin eh,” ayon sa isang reporter.

Ayon sa impormasyong nasagap ng media, nangyari ang insidente matapos mananghalian ang pamilya ng biktima sa Golden Bay Fresh Seafood Restaurant sa Diosdado Macapagal Blvd. sa Pasay City noong Linggo.

Nauna umano itong umalis at sumakay sa elevator pero palyado pala ito at tuloy-tuloy na bumulusok.

Nahulog umano ito at naipit ang tiyan dahil bumaba ang baras o shaft ng elevator. Para maitaas ang shaft, sinabing gumamit ng carjack ang mga tauhan ng Golden Bay para maiakyat at maiahon ang biktima.

Sinabi rin sa hindi beripikadong impormasyon na nagkataong may nurse na kumakain sa restaurant at binigyan niya ng cardiopulmonary resuscitation (CPR) ang bilyonaryo bilang first aid.

Umabot naman umano ito sa ospital pero binawian din ng buhay.

Inaalam pa ang dahilan ng pagkamatay ng negosyante dahil wala namang nakitang pilay o pinsala sa katawan nito.

Samantala, nanawagan naman ang management ng Golden Bay na iwasang magpakalat ng maling impormasyon na maaaring makasira sa imahe ng restaurant.