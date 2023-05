Bautista umangal sa suspensiyon ng Ombudsman kay MIAA GM Chiong

Kinuwestiyon nitong Miyerkoles ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Jaime Bautista ang pagsuspinde ng Office of the Ombudsman kay Manila International Airport Authority (MIAA) General Manager Cesar Chiong.

Ayon kay Bautista, hindi man lamang umano binigyan ng pagkakataon si Chiong na ipaliwanag ang kanyang panig.

“There was no question; they don’t even know there were cases filed against them until they received the order… nag-file lang sila, I think ng motion for reconsideration,”pahayag ni Bautista sa Makati Business Club.

Kamakailan lamang ay pinatawan ng Ombudsman ng preventive suspension sina Chiong at Assistant General Manager Irene Montalbo dahil sa umano’y grave abuse of authority at grave misconduct dahil sa “indiscriminate reassignment” ng 285 empleyado.

Ang suspensiyon ay inihain isang araw pagkatapos ng Labor Day power outage mess sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Si Bautista ang nagrekomenda kay Chiong kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na pamunuan ang NAIA at naitalaga noong Hulyo 2022. (Dolly Cabreza)