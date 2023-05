Arjo ayaw nang maging bida

Nakakaloka ang pangarap ni Arjo Atayde, na gusto niyang gumanap ng 250 roles sa kanyang showbiz career.

Sa interview sa kanya sa ‘Tatak Star Magic Celebrity Conversations’, nasabi niyang ang ultimate goal niya ay gumanap sa iba’t ibang role, mapa-telebisyon man o pelikula.

“In my lifetime, I have to be able to do at least 250 different roles,” sey niya.

At aminado siya na malayo-layo pa ang kanyang tatahakin para maabot ‘yon. Sa ngayon daw ay 50 pa lamang ang roles na nagampanan niya.

Pero, kahit sinasabing mahusay siyang aktor, hindi pa raw niya kayang sumabak sa teatro.

“That’s my biggest fear, the stage. Kinakabahan ako,” pag-amin niya.

Pero, dream din daw niya ‘yon, dahil malaki talaga ang respeto niya sa mga taga-teatro.

At siyempre, bukas din ang isip niya na tumanggap pa rin ng mga supporting role.

“Parang ayoko ng leading man, parang gusto ko kahit ano. In short, kung may kailangan kayong role or puwedeng ibigay sa akin, pwede bang pasama na lang ako?” chika pa ng aktor.

Mapapanood ang kabuuan ng interview ni Arjo at iba pang episodes ng ‘Tatak Star Magic Celebrity Conversations’ sa YouTube channel ng Star Magic. (Dondon Sermino)

