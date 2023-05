Acorda nagbanta ng one-strike policy vs illegal gambling

Nagbanta si Philippine National Police (PNP) chief General Benjamin Acorda Jr. na sibak agad sa ilalim ng ipatutupad niyang one-strike policy ang sinumang opisyal na dawit at protektor ng mga ilegal na sugal sa bansa, partikular ang jueteng at lotteng.

Sa kanilang pag-uusap ni Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) general manager Mel Robles, ipinangako ni Acorda na mas paiigtingin niya ang crackdown laban sa illegal gambling operations sa bansa.

Ikinatuwa ito ni Robles dahil tiyak na makakapagbigay ang PCSO ng mas maayos na serbisyo sa publiko kung walang kumpitensya sa mga ilegal na sugal tulad ng jueteng at lotteng.

Aniya, mas lalaki ang kita ng PCSO na magagamit bilang pondo sa ipinamamahagi nilang medical assistance para sa mga kababayang walang pangsuporta sa kanilang sakit.

Samantala, nagbanta si Acorda na wala siyang sisinuhin sa mga police commander na mabibigong patigilin ang illegal gambling sa kanilang hurisdiksyon dahil alam niyang kapado ng mga pulis ang lahat ng sugalan sa kanilang mga lugar.

Kasabay nito, nanawagan si Robles sa publiko na tangkilikin ang mga produkto ng PCSO tulad ng Lotto, Scratch-It at Small Town Lottery para makatulong sa pagpondo ng iba’t ibang social welfare program ng ahensya at magkaroon pa sila ng pagkakataong manalo at maging milyonaryo. (Edwin Balasa)