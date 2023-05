Aaron Judge bumalik, Yankees ginulpi Athletics

BUMALIK sa lineup si Aaron Judge para angklahan ang New York Yankees sa 10-5 win laban sa Oakland Athletics nitong Martes.

Naligtasan ng New York ang tatlong homer ni A’s rookie Jordan Diaz, pangalawa lang sa franchise history kay Hector Lopez noong 1958 na second baseman na naka-tatlong home run sa isang laro.

Pumitik ng dalawang RBI si Judge sa unang laro sapol noong April 27 nang igarahe ng right hip strain.

Sa ikalawang sunod na laro ay naka-homer si Gleyber Torres at sinindihan pa ang tatlong run ng Yankees.

Bumato ng career-high six innings si Clarke Schimdt para kubrahin ang una niyang big league win bilang starter.

Namigay lang ng two runs at five hits, may seven strikeouts at two walks ang right-hander.

(Vladi Eduarte)