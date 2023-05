1 karton ng opium mula Spain nabisto, Indian arestado

Arestado ang isang Indian matapos nitong kunin ang isang kahon na naglalaman ng nasa limang kilo ng opium mula sa Spain sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City noong Martes.

Dumating sa bansa ang pakete na idineklarang cereals at corn flakes noong Abril 17 pero nagduda ang mga tauhan sa xray machine nang mapansin nila ang laman nitong halaman.

Nakumpirma ang hinala ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) nang kunin ito ng consignee na si Amandeep Singh, 37-anyos at residente ng Chester Place Subd., sa Burol, Dasmariñas, Cavite noong Martes.

Sinabi ni Singh na hindi niya alam na bawal ang opium sa bansa dahil inorder umano niya ito bilang gamot sa kanyang back pain.

Samantala, ipinaliwanag ni NAIA-IADITG Deputy Task Group commander Gerald Javier na may liquid na parang gatas sa halaman na kapag sinimot at natuyo sa hangin ay magiging opium at puwede itong gamitin bilang morphine, codeine at heroine.

Nakaditine si Singh sa tanggapan ng Philippine Drug Agency (PDEA) sa Quezon City at nakatakdang kasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Mina Navarro/Betchai Julian)