Vietnamese tiningga sa ulo, katawan drayber sugatan

Patay ang isang Vietnamese businessman habang sugatan ang drayber nitong Pinoy matapos silang pagbabarilin ng hindi pa kilalang salarin na nagpanggap umanong kostumer ng una sa Puerto Princesa, Palawan noong Lunes.

Dead on the spot dahil sa tinamong tatlong tama ng bala sa ulo at katawan si Kim Vu Dang, 39 anyos at nagba-buy and sell ng mga sugpo samantalang ginagamot sa hindi tinukoy na ospital ang driver nitong si Mark Nephi Ramos dahil sa tama ng bala sa kanang palad.

Sa inisyal na ulat na ipinadala ni Police Col. Rinie Bacuel, hepe ng Puerto Princesa City Police Office, nagkunwaring buyer ang suspek nang dumating ito sa bahay ng biktima sa Purok El Rancho sa Barangay Sta. Monica sa nasabing lungsod bandang alas 7:30 ng gabi.

Isinama ito ni Dang sa stockroom sa likod ng kanyang bahay pero pagsapit sa lugar ay pinaputukan na ito ng suspek.

Habang patakas, nakita ng suspek si Ramos at binaril din ito.

Pinag-aaralan na ng mga awtoridad ang mga kuha ng CCTV sa lugar para sa posibleng pagtukoy sa suspek. (Edwin Balasa)