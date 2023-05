Vice tinapon mga butas na brief ni Ion 

Kuwelang-kuwela ang paandar ni Vice Ganda sa ‘It’s Showtime’ kamakailan, lalo na ang suot niya, na pinagsama-samang kumot, tuwalya, na may bitbit pang thermos, ha!

“Kumot. Tuwalya. Thermos. Pinoy!” simpleng caption ni Vice sa Instagram photo niya na sa unang tingin, ang bongga-bongga nga, na akala mo mamahaling gown ang suot niya, at super expensive na bag ang kanyang bitbit, ha!

Well, bigla ngang papasok sa isip mo ang kumot na madalas gamitin ng mga Pinoy, na may bulaklak, at siyempre, thermos nga na madalas meron ang mga Pinoy para laging mainit ang tubig, at yes, ang tuwalya na kapag bagong paligo ay pinapalibot sa ulo.

Pero, mas kuwela, at mas kinilig talaga ang fans sa comment ni Ion Perez.

“‘Yung labahin babe ko naka-tengga at ‘yung termos magkakape ako!” sabi ni Ion.

Na sinagot naman ni Vice na, “Tinapon ko na ‘yung mga brip mong butas. Wala na tayong kape. Pati gatas ng mga bata ubos na rin. Mangutang ka na sa tindahan nila Aling Tasing.”

Hirit naman uli ni Ion, “Bakit mo tinapon babe? Swerte ‘yon. Puno na ang listahan natin babe. ‘Di na ako makakautang. Hahahaha!”

Oh, ‘di ba? Kahit simpleng harutan lang nina Vice at Ion, nakakakilig na sa fans nila. Parang nai-imagine nga nila na sa tunay na buhay ay ganoon din talaga sila, na minus lang siyempre ‘yung naghihikahos sila sa buhay, dahil alam naman nating super kumportable nga sila, ‘no!

May mga nag-iisip tuloy, bakit hindi gawan ng sitcom sina Vice at Ion, na ganoon ang mga role nila. Keri ba?