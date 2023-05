Tanauan, Batangas pinakamainit 30 pang lugar heat index sumirit

Tinukoy ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) ang Tanauan, Batangas bilang pinakamainit na lugar noong Lunes nang pumalo sa 47 degrees Celsius ang init factor dito habang sumirit naman ng mula 42 °C hanggang 46 °C ang naranasan sa 30 pang lugar sa bansa.

Ayon sa PAGASA, mapanganib sa kalusugan ng tao at maging ng mga hayup ang naranasang nakaririnding init dito dahil posible itong magresulta sa heat stroke na maaaring humantong sa kamatayan.

Samantala, kabilang pa sa mga lugar na dumanas ng nagbabagang init ng panahon ay ang Dipolog, Zamboanga del Norte na may init factor na 46°C; Catarman, Northern Samar at Roxas City, Capiz, 45°C; Aparri, Cagayan, Baler, Aurora , Iba, Zambales, Sangley Point, Cavite, Ninoy Aquino International Airport, Pasay City at Tuguegarao City, Cagayan, 44°C; Calapan City, Oriental Mindoro,Central Luzon State University sa Muñoz, Nueva Ecija, Daet, Camarines Norte, Legazpi City, Albay at Zamboanga City, Zamboanga del Sur, 43°C; Butuan City, Agusan del Norte, Casiguran, Aurora, Clark Airport, Pampanga, Cotabato City, Maguindanao, Dagupan City, Pangasinan, Infanta, Quezon, Laguindingan Airport, Misamis Oriental, Laoag City, Ilocos Norte, Maasin, Southern Leyte, Masbate City, Masbate, Port Area, Maynila, San Jose, Occidental Mindoro, Science Garden, Quezon City, Surigao City, Surigao del Norte at Tacloban City, Leyte 42°C.

Naitala ng PAGASA ang pinamakataas na heat index na 49℃ sa Guiuan, Eastern Samar nitong Abril 16.