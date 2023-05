Sana all! Doggy lumipad sa ere kasama amo

Talagang mapapasabi ka na lang ng ‘sana all’ sa kakaibang experience ng aso na ito sa TikTok.

Ibinahagi ito ni Petcung.movie (@binhmedia1992) sa kanyang account kung saan mapapanood ang isang doggy na kasama ng kanyang amo sa pag-skydiving. Suot nilang dalawa ang kani-kanilang safety gear at equipment habang naka parachute sa ere.

Tila ‘no reaction’ naman ang bakas sa mukha ng husky. Mapapansin din ang pag-zoom ng camera rito na animo’y ine-enjoy lang ang napakagandang view mula sa itaas.

Makikita sa video ang napakataas na bundok at ilang rock formations na may snow pa!

Nakatanggap ito ng libo-libong views at comments mula sa mga netizen.

Ilan sa mga komento:

Para kay @ares_isharanr, “Doggy is luckier than me.”

“I wish I could know what the doggo is thinking about when he is in the sky,” hirit ni @lobar1229.

“This is actually amazing, not many ppl do this, imagine the training you’d have to do,” sabi naman ni @truth_seeker.x.

Dagdag pa ni @callmedaddyy10, “This dog have more interest life from me.”

Ikaw, bet mo rin ba ‘to gawin kasama ang alaga mo? (Moises Caleon)