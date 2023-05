Rangers nag-rally, pinataob Mariners

SININDIHAN ng flyball ni Josh Jung ang rally ng Texas Rangers sa seventh inning para alpasan ang Seattle Mariners 2-1 Lunes ng gabi.

Pinuno ng Texas ang bases habang may isang out, pinabagsak ni Jung ang bola sa right-field corner para paiskorin ng tying run mula sa third si Marcus Semien.

Sinundan ng pitik ni Jonah Heim sa center at nakarating din sa home plate si Nathaniel Lowe tungo sa 2-1 lead. ng Rangers.

Nalusutan si Texas starter Jon Gray ng home run sa first nang makatsamba si Ty France para sa maagang 1-0 lead ng Mariners. Bumawi mula roon si Gray, nagbigay na lang ng apat na hits at naka-strike out ng walo.

Sinira ng lead-off single ni Semien ang perfect game hanggang seventh ni Seattle ace Logan Gilbert. (Vladi Eduarte)