PRA hinarang aplikasyon sa bagong reclamation project

Itinigil ng Philippine Reclamation Authority (PRA) ang pagtanggap ng mga bagong aplikasyon para sa reclamation project sa Manila Bay at iba pang bahagi ng bansa.

Sinabi ni PRA assistant general manager Atty. Joseph Literal na ang desisyon ng tanggapan ay bilang pagsunod sa direktiba ng Pangulo at reklamo ng publiko.

Marami ang nanga¬ngamba sa maaaring maging epekto ng mga reclamation project sa kalikasan at kabuhayan ng mga residente.

Nilinaw naman ni Literal na hindi na sakop ng moratorium ang unang naprosesong 22 aplikasyon na naproseso na, nasa iba’t ibang stages at aprubado na para sa implementasyon.

“Hindi namin puwede patigilin kasi may issue, kasi kung tutusin, na-address naman ang mga concern nila kaya nga ‘yung moratorium ginawa ni Presidente para hanggang dito na muna tayo ha and then kung ano ‘yung mga new development, that will apply to new applications,” paliwanag ni Literal.

Kabilang sa mga hindi kasama sa moratorium ay ang dalawang reclamation project sa Pasay at tatlo sa Bacoor, Cavite.