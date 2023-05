Pinatamaan si Lianne Valentin? Carmina, Zoren ‘di hiwalay

Nagpaliwanag si Carmina Villarroel tungkol sa controversial Instagram posts niya kamakailan.

Nakalagay sa Instagram story ni Mina ang quotes na “Don’t trust everything you see. Even salt looks like sugar” at “The villain plays the victim so well.”

Ayon kay Mina, walang ibig sabihin ang mga pinost niyang ito.

“Wala lang po ‘yun, walang ibig sabihin. Kasi ako mahilig ako na ‘pag may nakikita ako sa Facebook na mga quotations mga ganyan. It doesn’t matter kung pinagdadaanan ko ‘yun o hindi. Basta ‘pag nagustuhan ko pino-post ko. Shini-share ko.”

Wala rin daw siyang pinagdadaanan at hindi naman daw siya nagpo-post ng kanyang nararamdaman sa publiko.

“Siguro baka ganoon ‘yung usual na if you post something it means na pinagdadaanan mo ‘yun. Hindi ko po siya pinagdadaanan because ako po ‘yung klase ng tao na hindi ko pina-public how I feel especially if I am sad, if I am hurt, if I am mad, I don’t post it. Kung sinusundan ninyo ako sa social media accounts ko, hindi ako ganoong type,” diin pa ni Mina.

At wala naman daw pinatatamaan si Mina sa mga pinost niya. Agad kasing naisip ng netizens ay si Lianne Valentin na nakasama ng mister niyang Zoren Legaspi sa teleserye na ‘Apoy sa Langit’.

“Because nag-guest si Lianne na first time niya, na-connect the dots nila na parang si Lianne daw ‘yung pinariringgan ko. Hindi po, napakabait po ni Lianne sa akin,” pagtatanggol pa ni Mina.

Nataon kasing nasa San Francisco, California si Zoren noong lumabas ang mga cryptic post ni Mina.

“Ang nakakatawa pa noong nangyari ito, nung naglabasan ‘to, si Zoren at si Cassy nasa San Francisco. Sabi ko, ‘naku, baka akalain talaga ng tao hiwalay kami.’ Nagkakaproblema raw kami ni Zoren kesyo hiwalay na kami. Wala pong nangyayaring ganyan sa amin.” (Ruel Mendoza)