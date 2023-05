Pila sa Purgatoryo Nakita sa Astral Travel!

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo nakita niyo na ba ang purgatoryo? Iyan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin natin ang Totoo!”

Si Mimo ng QC ay hindi makapaniwala na makita niya ang purgatoryo sa kanyang astral travel.

Misteryo: “Paano mo ba nakita yung sinasabi mong pila sa Purgatoryo?”

Mimo: “Noong una akala ko dream lang pero lumitaw yung lagi kong bantay at may interaction kami. Lumabas kami sa isang pintuan at meron itong spiral staircase never ending siya hindi ko makita kung ano ang dulo.”

Misteryo: “Exciting yang dream mo pero sabi mo hindi na dream yun kasi may interaction ka sa spirit guide mo?”

Mimo: “Hindi nga dream yun and I presume yun na ang astral travel ko sa spirit world.”

Misteryo: “So ano ang sumunod na nangyari at ano ang nakita mo?”

Mimo: “Paglabas namin ng door nakita ko nga yung never ending na hagdan then tumingin ako sa surroundings. Napansin ko na hati yung kulay ng lugar. Sa baba may madilim sa gitna parang naghahati magkahalo ng kulay ang dilim at liwanag. Pagtingala ko naman sobrang liwanag pero nakikita ko yung stairs pastas.”

Misteryo: “Grabe exciting nga yang astral travel mo then ano pa ang nakita mo?”

Mimo: “Pagtingala ko napansin ko maraming tao mukhang mga kaluluwa ng tao, iba’t iba ang hitsura lalaki, babae, bata at matanda. Nakapila silang lahat. Yung nasa gawing taas may mga nakaupo sa railings ng stairway. Yung paglabas ko ng pintuan biglang nagtinginan sa akin. Nagtataka sila kung bakit andun ako at saan ako galing.”

Misteryo: “Hinabol ka ba Nila? Anong sunod na nangyari?”

Mimo: “Pagtingala ko may mga tumingin sa akin pero karamihan yumuko talaga para titigan ako. Hindi ko makita mga mukha nila. Hindi na bago sa akin yun kasi karaniwan talaga hindi ko makita ang mukha.”

Kayo meron na ba kayong katulad na karanasan ni Mimo? Mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.#