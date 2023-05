PBBM isusulong interes ng ‘Pinas sa ASEAN summit

Isusulong ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa 42nd Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit sa Indonesia ang proteksyon at interes ng bansa.

Sa kanyang pre-departure speech sa Villamor Airbase sa Pasay City nitong Martes, sinabi ng Pangulo na panguna¬hing pakay nito sa kanyang pagdalo sa ASEAN summit na maisulong ang pagpapaunlad sa ekonomiya ng bansa, seguridad sa pagkain at enerhiya at paghikayat ng mga mamumuhunan sa Pilipinas.

“I leave today for Indonesia to attend the 42nd ASEAN Summit at the invitation of the chair of ASEAN this year, President Joko Widodo. My participation will serve to promote and protect the interest of our country, including our continued efforts towards economic growth, attaining food and energy security, promoting trade and investment,” anang Pangulo.

Kasama rin aniya sa misyon nito sa pagdalo sa ASEAN summit ang pakikipag-ugnayan sa mga kapwa lider at pakikipagtulungan para sa mas maigting na pag¬laban sa transnational crimes gaya ng human trafficking at pagtiyak ng proteksyon sa mga migrant workers na nakakaranas ng hindi magandang sitwasyon sa ibang bansa.

Inaasahan ding maki¬pagpalitan ng pananaw si Pangulong Marcos Jr. sa mga state leader na dadalo sa summit patungkol sa mga mahahalagang isyu sa rehiyong Asya partikular ang usapin sa South China Sea at ang sitwasyon sa Myanmar. (Aileen Taliping)