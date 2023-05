Nalimas sa account: Pera ni Chad Kinis naibalik ng Gcash

Maluha-luhang nanawagan si Chad Kinis sa Facebook account niya tungkol sa mga nawalang pera niya sa Gcash.

Naloka si Chad sa sunod-sunod na money transfer ng pera niya sa Gcash papunta sa isang bank account.

Heto ang maluha-luhang mensahe, panawagan ni Chad:

“Sobrang dami nangyayari ngayon. Sobrang daming nag-react sa post ko about Gcash. Sobrang alarming. I hope hindi nawalan ang iba. I hope maayos at maibalik din. Hindi ko kasi alam kung ako lang ang ganun nangyari.

“Sa mga hindi nakakaaalam, bigla na lang na-transfer ang pera ko sa Gcash, sa isang East West bank account number, na hindi ko po alam kung kanino. Tapos wala man lang OTP na dumarating sa akin, na –transfer na pala.

“May 8 siya nangyari. Ngayon ko lang nalaman, mga 11pm ang nangyari.

“Nakakaalarma naman. Panawagan ko lang sana maayos.

“Hindi naman biro ang perang nawala. Kung system glitch lang ito, sana maglabas kayo ng statement. Para hindi maalarma mga Gcash user na tulad namin.

“Sana maibalik ang mga perang pinagpaguran namin. Sana naman, matulungan niyo kaming lahat kung bakit nangyari ito. We’re waiting for your explanation.

“It’s a big help sa amin ang Gcash, at sana ma-resolve rin agad.

“Gcash, I have trust in you na maayos niyo po ang problemang ito. Gusto ko lang malaman kung ano ang tunay na nangyari.

“I still want to use Gcash, kasi very convenient din naman. But this event is kinda alarming.”

Hinikayat nga ni Chad ang mga tulad niya na nawalan daw ng datung, para malaman kung isang tao lang ang nangha-hack.

Anyway, base sa naunang post ni Chad, may P1,536.75, P23,561.0, P47,364.0 ang nawala umano sa kanya.

Mababasa rin sa comment section ng post na ‘yon ni Chad ang mensahe ng ibang fan niya na diumano ay nalimas din ang pera sa naturang app.

Anyway, sa mga oras na ito (1:30pm), sa chikahan namin ni Chad via Instagram direct message, sinabi niya na umabot nga sa P72K ang nawala sa Gcash niya.

Pero, naibalik na raw ng Gcash mismo. Kaya nagpapasalamat siya sa pamunuan ng Gcash na agad-agad tinugunan ang kanyang sitwasyon.(Dondon Sermino)