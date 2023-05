Maymay tinututukan ng boyfriend

Masaya si Maymay dahil for the first time ay napanood siya ng kanyang boyfriend na mag-perform.

Sa latest live episode ng ‘ASAP Natin ‘To’ ay ipinagdiwang ni Maymay ang kanyang kaarawan kung saan pinerform niya ang kanyang bagong kanta na ‘AUTODEADMA’.

Pinakita namang tutok na tutok sa panonood kay Maymay ang kanyang Canada-based boyfriend na si Aaron Haskell.

Sa kanyang birthday speech, pinasalamatan ni Maymay si Aaron at ang ‘ASAP Natin ’To’.

“Gusto ko lang magpasalamat sa kanya kasi sobrang mahiyain po talaga siya. Thank you rin po sa ‘ASAP’ family po dahil binigyan ninyo po kami ng pagkakataon na nandito po siya, mapanood ako for the first time mag-perform,” pahayag ni Maymay.

“Thank you, sobrang na-aapreciate ko ‘yon,” dagdag pa niya.

Anyway, kapansin-pansin naman ang pag-‘autodeadma’ ni Maymay sa pagbati sa kanya ng dati niyang ka-love teamna si Edward Barber sa umpisa ng ‘ASAP Natin ’To’.

Well…