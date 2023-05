Manny Pacquiao hindi pababayaan boksingerong na-coma sa Blow-by-Blow

BINABANTAYAN ng kampo ni Manny Pacquiao at ng Games and Amusements Board (GAB) ang kalagayan ni Saranggani bantamweight boxer Kenneth Engano na nananatiling comatose sa Imus Doctors Hospital matapos ang eight-round fight nitong Sabado ng gabi sa Cavite.

Ipinangako ni Pacquiao na hindi pababayaan si Engano, na biglang nag-collapse habang hinihintay ang opisyal na resulta ng kanyang laban kay Jason Facularin sa paboksing ng ‘Pambansang Kakamo’ na na Blow-by-Blow na ginanap sa Imus.

“There is nothing more precious than human life,” wika ni Pacquiao matapos malaman ang kalagayan ni Engano.

Agad na pinapunta ng staff ng Blow-by-Blow ang mga magulang ni Engano mula General Santos City, habang binabantayan ito ng trainer na si Dexter Benatero.

Mayroong impresibong rekord ang 23-anyos na Davao-City born boxer na 6-1 kartada kasama ang tatlong panalo mula sa knockouts, habang nag-debut ito noong Pebrero sa Blow-by-Blow sa Lagao Gym, General Santos City nang pataubin si Jegear Bereno sa second round knockout.

Pinaplano pa sanang magkaroon ng rematch sa pagitan ng dalawang boksingero sa Hulyo subalit naganap ang hindi inaasahang pangyayari na inilarawan ni Pacquiao na isang delikadong isport.

“Boxing is truly a dangerous sport and the boxers deserve nothing but respect as they put their lives on the line. Other sports you play, but you don’t play boxing,” saad ni Pacquiao.

Siniguro naman ni GAB Chairman Richard Clarin na patuloy na sasagutin ng promoter ang lahat ng gastusin sa ospital ni Engano.

“Very unfortunate. Kaya po talaga seryoso ang boksing. Buhay po talaga ang tinataya ng mga boksingero natin. Kaya po talagang we will never compromise the health and safety ng mga boksingero natin, habang nagpapatunay at nagpapaalala sa atin na ang laban po ng mga boksingero literal po na laban ng buhay. Laban po ng kinabukasan ng pamilya nila,” paliwanag ni Clarin sa mensahe nito sa Abante Sports

“Kaya lalong huwag na huwag na nilang subukan na mag-propose ng laban na may mga mismatches at talagang hinding-hindi natin papayagan ang mga ganyang kalakaran.” (Gerard Arce)