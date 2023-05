Lonnie Walker secret weapon ng LA Lakers

SI Lonnie Walker ang dahilan kaya tapon sa basurahan ang triple-double ni Stephen Curry sa Game 4 ng West semis sa pagitan ng Lakers at Golden State.

Ikinalat ni Walker lahat ng 15 points niya sa fourth quarter at nag-rally ang Los Angeles para agawan ng panalo ang Warriors 104-101 nitong Lunes.

Nagsumite si LeBron James ng 27 points, may 23 points, 15 rebounds si Anthony Davis at may 21 markers pa Austin Reaves at bigla ay puro na ang Lakers sa conference finals sa 3-1 lead.

Perpekto sa 20 free throws ang LA.

Obligado ang Warriors na ipanalo ang dalawang susunod na laro para makapuwersa ng Game 7. Lipat ang Game 5 sa Chase Center sa Huwebes (araw sa Manila).

Nawalan ng saysay ang third career postseason triple-double ni Curry na 31-10-14. May 17 si Andrew Wiggins, 15 kay Gary Payton II pero nabusalan sa 9 points lang si Klay Thompson lahat mula sa 3s.

Ibinaon ni Walker ang go-ahead jumper kulang 2 minutes na lang. Tinapyas sa isa ng layup ni Curry, pero sablay ang jumper at 3-point attempt niya bago ang dalawang free throws muli ni Walker sa final 15 ticks.

Nakapwersa ng jump ball si AD, lumabas na ang bola.

“We don’t win this game tonight without Lonnie Walker, that’s for me,” bulalas ni LeBron. (Vladi Eduarte)