Liza kinabog ni Patrick Starr

Kinabog ng isang Filipino-American make-up artist-social media influencer si Liza Soberano sa nakaraang Gold Gala 2023 na ginanap kamakailan sa Los Angeles, California.

Hindi man lang nakaporma si Liza kay Patrick Starr dahil mas binigyan ang huli ng espasyo sa online portal ng New York Daily News bilang isa sa mga malakasang dumalo sa nasabing benefit event, kung saan inihelera ito sa Hollywood celebrities na sina Eva Longoria, Awkwafina, Sandra Oh, Jessica Yu, Oscar best supporting actor 2023 Ke Huy Quan, at iba pa na dumalo rin sa nasabing event.

May titulong ‘2023 Gold Gala Red Carpet Arrivals’ na sinulat ni Joanna Tavares, makikita ang larawan ni Patrick na nakasuot ng all red ensemble gown with matching red hair at red globes. May caption pa ang photo nito.

Bagamat, hindi pasabog ang suot ni Lea Salonga, nabanggit naman ang pangalan nito sa celebrity attendees ng okasyon sa VanityFair.com, at ipinakilala ito bilang Tony Award winner.

Pinagpipiyestahan si Liza sa mga entertainment news site at blogs dito sa ‘Pinas, pero wala man lang nakapansin na malalaking fashion & showbiz portals sa Hollywood sa controversial actress.

Pero in fairness, nagsisimula pa lang naman si Liza na magpakilala sa mainstream Hollywood at konting kembot lang ay mabibigyan na ito ng atensyon lalo kung palaging magiging pasabog ang kanyang itsura sa mga event.