Keber sa masakit na paa! Sheena Toring kakana sa Game 2 kontra DLSU

Finals Game 2 sa Linggo:

(MOA Arena/Pasay City)

1:00pm — Individual Awards

4:00pm — La Salle vs NU

(Lady Spikers angat, 1-0)

BABALEWALAIN ni Sheena Toring ang nananakit na paa, basta maglalaro siya sa darating na Finals Game 2 sa Linggo, Mayo 14.

Naitakas ng De La Salle University (DLSU) Lady Spikers ang come-from-behind 18-25, 25-22, 22-25, 25-21, 15-13 victory sa Game 1 kontra defending champs National University (NU) Lady Bulldogs sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament best-of-three championship nitong Linggo sa Araneta Coliseum.

Sa kasamaang-palad ay aksidenteng naitapak ni Toring ang kanyang kaliwang paa kay La Salle defender Thea Gagate matapos sumubok bumutata ng NU defender sa atake ni Angel Canino.

Tila hindi naman pinansin ni Toring ang naturang injury na pipiliting makipagsabayan sa darating na Linggo sa Game 2 matapos buhatin ng stretcher kasunod ng 13-12 bentahe ng La Salle sa fifth set.

“Disappointed siyempre kasi Game 1 championship iyong laro namin. Kailangan talaga lalo na, first six ako. Siguro part of the game na lang, move on na lang siguro. Wala na akong time mag-emote, patapos na iyong season,” pahayag ni Toring.

Humingi naman ng paumanhin si Gagate sa nangyaring aksidente na hindi niya akalaing mangyayari ang ganoong sitwasyon sa dating kakampi sa NU Nazareth juniors volleyball team.

“To be honest, akala ko siya pumasok [sa linya] pero ako pala. So siyempre na-feel bad ako kasi ‘di ko naman ‘yun sinasadya,” wika ni Gagate. “Sana hindi super masama injury niya and magpagaling. Siyempre as a friend, I’m sorry doon sa nangyari.”

Nakakuha naman ng motibasyon sa kanyang kakampi ang 5-foot-8 defensive stopper na nagdiriwang ng kanyang kaarawan patungo sa Game 2 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

“Happy birthday, ate dear! Ilalaban natin ‘to hanggang dulo, ate,” pahayag ni reigning Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen sa kanyang mensahe sa Instagram. “I love you so much po.” (Gerard Arce)