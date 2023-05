Kaya super proud si Belle… Donny namigay ng mga sapatos

Ang suwerte naman ni Belle Mariano kay Donny Pangilinan dahil maliban sa pagiging masunuring anak, may takot sa Diyos, masipag, masinop, business-minded, at talented ay may mabuti rin itong puso para sa kapwa.

Sa kabila ng pagiging busy ni Donny ay nagawa pa niyang mag-charity work sa mga guard ng kanilang village kung saan ay namigay siya ng mga sapatos.

Ibinahagi ng netizen na si Rhea Bautista ang video at mga photo ni Donny na masayang namimigay ng sapatos.

Sa caption ay pinuri ni Rhea ang kabutihang loob ni Donny.

“Ang bait naman ni Donny Pangilinan, namigay ng shoes sa mga guard dito sa garage sale sa Ayala Westgrove Heights. God Bless you Donny.”

“#DonnyPangilinan an ideal man for everyone. Period,” komento naman ng isang netizen.

Anyway, excited na ang DonBelle fans na mapanood si Donny na maglaro para sa basketball team ng Star Magic para sa upcoming ‘All-Star Games 2023’ on May 21. Inaabangan na rin ang pag-cheer ni Belle kay Donny habang naglalaro ito.

Pero sana ‘di lang love team partner at cheerer ni Donny si Belle, sana maging girlfriend niya rin ito soon katulad ng hiling ng kanilang fans — pero ‘yun ay kung hindi nga lang nila inililihim ang tunay nilang relasyon, huh! (Byx Almacen)