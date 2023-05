Kahit walang pinagdadaanan Belle nagpaiba ng kulay ng buhok

Sa latest Instagram post ni Belle Mariano ay marami ang nakapansin na balik na ulit ang kanyang buhok sa dating kulay na itim.

Isa sa mga nakapansin sa pagbalik sa itim na kulay ng buhok ni Belle ay ang kapwa niya Kapamilya star na si Andrea Brillantes.

“Omg dark hair era is backkkkkk,” unang komento ni Andrea.

Humanga naman si Andrea sa kagandahan ni Belle sa sumunod niyang komento.

“Ganda ganda mo!!!!,” ikalawang komento ni Andrea.

“I’m so gay for you,” eto naging epekto ng kagandahan ni Belle kay Andrea.

Nagkomento rin ang isa pang Kapamilya young star na si Vivoree.

“Mas fresh pa sa lumpia,” sey ni Vivoree.

Kahit walang pinagdadaanan si Belle ay nagpaiba siya ng kulay ng buhok.

Anyway, kahapon nakita rin si Donny na naka-dye ang buhok sa Instagram story ni Chessie Torres.

Maraming nagsasabi na para sa look test ng first teleserye nina Belle at Donny Pangilinan na ‘Can’t Buy Me Love’ ang pagpapaitim nila ng buhok.

Ngayong araw (May 10) ang look test at pictorial nina Belle, Donny at ng iba pang cast ng teleseryeng ‘yon ng ABS-CBN na ipapalabas din daw sa Netflix.

Bonggel! (Byx Almacen)