Justin Brownlee, Gilas ‘minasaker’ Malaysia

PHNOM PENH – Nagsalpak ng mahalagang 11 points si Justin Brownlee nang pulbusin ng Gilas PIlipinas ang Malaysia, 94-49, sa siklab ng pagbalikwas sa 32nd Southeast Asian Games men’s basketball Martes ng hapon sa Morodok Techno Stadium sa kabiserang ito ng Cambodia.

Dehins pinalamang ng PH 5 ang Malaysians buong salpukan, tampok ang pagdistansiya ng dambuhalang 50 points mula sa dalawang free throw ni Mason Amos, 1:23 sa third period, 82-32.

Tampok din sa ‘binyag’ ni naturalized player Brownlee sa 11-nation, biennial sportsfest ang pagkalawit pa ng 4 rebounds, 2 steals at 1 block sa 15:29 job.

Pumuntos ng 15 si Brandon Ganuelas-Rosser at 5 boards, naka-10 points, 6 rebounds si Arvin Tolentino at umiskor ng 9, may 15 boards pa si Philips Michael para sa nationals.

Mag-isang pumalag lang sa Malaysians si Yi You Wong, pumuntos ng 15 at 7 rebounds.

Pahinga ngayon (Miyerkoles) ang Pinoy squad na misyong bawiin ang gold medal na humulagpos sa 2022 Vietnam SEA Games makaraan ang 15 sunod na pamamayagpag taong 1993 hanggang 2019.

Makakasalpukan ang host Cambodians sa Huwebes ng alas-5 ng hapon (alas-6 ng gabi sa Maynila). Tatapusin ng Pinoy quintet ang Group A prelims sa Biyernes ng ala-1 ng hapon kontra Singapore. (Ramil Cruz)