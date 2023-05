Judiciary Magis martsa sa 9th UNTV Cup finals

Mga laro sa Linggo:

(Paco Arena/Manila)

3:00pm — NHA vs AFP

4:30pm — PNP vs Judiciary (EFO)

SWAK sa finals ang two-time champion Judiciary Magis matapos kalusin ang PNP Responders, 76-61, sa 9th UNTV Cup semis nitong Linggo sa Paco Arena sa Maynila.

Sinandalan ng Judiciary si PBA veteran Warren Ybañez upang itarak ang two-game sweep sa kanilang semifinals series.

Umiskor lamang si Ybanez ng walong puntos pero nagtala naman ng 12 assists, habang bumakas sina Richard Litonjua at Chester Tolomia ng 14 at 11 markers, ayon sa pagkakasunod.

Haharapin ng Judiciary sa finals ang mananalo sa pagitan ng NHA Home Masters at AFP Cavaliers.

Nakapuwersa ng do-or-die Game 3 ang NHA matapos ilista ang come-from-behind 75-73 win sa Game 2 ng sariling semis pairing.

Namuno sa opensa para sa NHA si Marvin Mercado na kumana ng double-double na 24 puntos at 10 rebounds, habang 19 ang inambag ni Alvin Vitug.

Samantala, abante sa ikatlong dikit na panalo ang Senate Sentinels na pinagbibidahan nina Senator Sonny Angara, Bong Go at Joel Villanueva, 90-76, kontra AFP Cavaliers.

Kumana si Go ng 24 points, may 14 marka at 4 assists si Angara, habang 7 points, 1 steal at 1 assist ang ayuda ni Villlanueva. (Elech Dawa)