Jackie, Ricky ‘di totally friends

Nagsalita na rin si Jackie Lou Blanco sa tunay na estado nila ni Ricky Davao.

Pagkaka-describe ni Jackie ay ‘work in progress’ sila ngayon.

Hindi rin itinago ni Jackie na noong panahon na patung-patong ang problema sa relasyon nila ni Ricky, hindi sila nagtuturingan bilang magkaibigan kahit na nagkakasama sila sa trabaho. Naapektuhan daw nito ang ilang masasayang okasyon ng kanilang pamilya.

“I can’t say friends. Civil. Yes, it was more civil. We just had to. It wasn’t comfortable during those times. May occasions na kunyari birthdays will be separate. My kid will have a birthday and they’ll have a day with their dad,” sey ni Jackie.

Pero unti-unti na raw gustong baguhin iyon ni Jackie para mabawasan ang awkward feeling kapag nasa paligid nila ang kanilang mga anak at apo. Kahit hindi pa rin daw sila totally friends ni Ricky, ang importante raw ay ang happiness ng mga bata.

“That’s why I say it’s much better now because we can do that already. We can travel as a family. I can’t say we’re chummy-chummy but it’s so much better than how it was before. We will both heal through time. And parang you’ll get to a point na tama na, nakakapagod na. I could see that my children were so happy. ‘Pag happy sila, happy ka na rin.” (Ruel Mendoza)