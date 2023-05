GCash inulan ng reklamo, nawalang pera isosoli

INAMIN ng digital solutions provider na GCash na nagkaroon sila ng problema sa kanilang app, pero wala umanong nawalan ng pondo.

Ito ay matapos na maunang maiulat na nasa P37 million na halaga ng transactions ang napigilan ng digital wallet provider.

Pero inamin ng Globe na nakatanggap sila ng mga reklamo na may nawalan ng pera sa digital wallet.

“Some customers may have experienced a deduction in their GCash account [Monday]. We extended our scheduled maintenance to investigate and determined that no hacking occurred,” sabi ng Globe.

Tiniyak naman ng kompanya na maibabalik sa mga customer ang nawalang pera sa kanilang account.

“We wish to further assure customers that their funds remain safe and secure. We would also like to remind customers never to share their OTP and MPIN,” sinabi nito.

Samantala, pinaiimbestigahan naman ng Digital Pinoys ang aberyang nangyari sa mga users ng GCash noong Lunes kung saan marami ang nagreklamo ng mga unauthorized transactions.

Marami ang nagpost sa social media na nawalan ng pera sa GCash na napunta sa account sa dalawang bangko kaya’t napilitan maglabas ng advisory ang GCash. (Catherine Reyes/Eileen Mencias)