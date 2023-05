Gawing ‘viral’ ang maayos na pamamahala

Sa dami ng ahensya sa ating gobyerno, marahil ay hindi lahat ay alam po ang tungkol sa Governance Commission on Government-owned and Controlled Corporations o GCG.

Kahit bihira lang po natin marinig ang tungkol sa GCG, malaki ang papel na ginagampanan nito sa pagmomonitor ng mga korporasyong pag-aari ng gobyerno.

Ilan po sa mga minomonitor na 118 government -owned and -controlled corporations (GOCCs) ng GCG para matiyak na maayos ang pagpapatakbo ng mga ito ay ang Government Service Insurance System (GSIS), Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor), National Food Authority (NFA), Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO), at Home Mutual Development Fund (Pag-IBIG).

Ang GCG rin ang nagrerekomenda sa Pangulo kung ang isang GOCC ay dapat ng ipatigil ang operasyon at ipasara dahil hindi na nakakatulong, kundi nagiging pabigat pa, sa gobyerno.

Sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., si retired Justice Alex Quiroz ang kasalukuyang chairman ng GCG. Kasama niya sina Commissioners Geraldine Berberabe-Martinez at Gideon Martel sa board ng GCG.

Tayo po ay naimbita ni Justice Quiroz nitong nakaraang linggo upang magbigay ng inspirational message sa mga kawani ng GCG. Isang malaking karangalan po ang maanyayahan ng isang batikan sa larangan ng hustisya na tulad ni Justice Quiroz at ng mga kapwa niya eksperto sa batas na sina Commissioner Martel at Commissioner Berberabe-Martinez.

Sa aking pagsasalita sa GCG, napansin ko pong marami sa kanila ay mga batang empleyado. NIlahad ko po ang mga naging pagsubok sa aking buhay at mga pinasukan kong sari-saring trabaho tulad ng pagiging taxi driver at crew ng isang fastfood chain para makapagpatuloy ng pag-aaral at makatulong sa aming pamilya. Kinuwento ko po ito sa kanila para makita nilang kahit na maraming balakid at problema, hindi dapat mawalan ng pag-asa at dapat pa ring magpursigi para matupad ang mga plano at pangarap sa buhay.

Binigyang diin ko rin po ang mantra na sinusunod ng komisyon sa ilalim ni Justice Quiroz. Ito po ang G.R.E.A.T. na ang ibig sabihin ay Good Governance, Rightsizing, Efficiency, Accountability and Transparency. Sa madaling salita, ang limang elementong ito ang siyang kailangan para sa maayos at tapat na pamamahala.

Kapag GCG ang pag-uusapan, ang good governance po ay patungkol sa pagsusuri ng mabuti ng mga kontrata na pinipirmahan ng mga GOCC para matiyak na walang korapsyon na mangyayari. Ang Rightsizing naman po ay ang pagtitiyak na hindi nasasayang ang pondo ng gobyerno sa mga GOCC na dapat ng ipasara o bawasan ang operasyon. Kapag Efficiency naman po ang pag-uusapan, nakatuon ang GCG sa paghihikayat sa mga GOCC na gawing maayos at mabilis ang paghahatid ng serbisyo, samantalang ang Accountability ay ang pagtitiyak na may pananagutan ang mga GOCC sa mga hawak nilang mga pag-aari o assets ng gobyerno. Ang Transparency naman ay ang pagiging bukas ng mga GOCC sa pagsusuri ng kanilang mga ginagawa nang sa gayon ay mapanatili ang tiwala ng publiko.

Binigyang pansin ko po ang mantrang ito ng GCG dahil ito ay swak na swak na maipatupad rin sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Hinikayat ko po ang GCG na gawing ‘viral’ ang mantrang G.R.E.A.T. dahil ito ang kailangang-kailangan ng gobyerno natin ngayon.

Sinabi ko po sa kanila na ang mga ‘young, vibrant and energetic’ na empleyado ng GCG ang puedeng manguna sa misyong ito na gawing ‘viral’ ang G.R.E.A.T.

Pinaalala ko rin po sa kanila na ang pagiging public servant o lingkod bayan ay hindi lamang isang trabaho kundi isang commitment. Dapat ay may dedikasyon, katapatan at sigla sa kanilang pagsisilbi sa ating mga kababayan. Dapat ay may sipag, tiyaga at talino sa bawa’t gawain.

‘Yan din po ang lagi kong isinasaisip, isinasapuso at isinasagawa bilang kinatawan ng Bicol Saro sa Kongreso. Tandaan, ‘Basta Bicolano, saro!’