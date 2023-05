EJ Obiena ‘pinersonal’ mga ginto sa SEA Games

BINALEWALA ni Ernest John “EJ” Obiena ang malakas na buhos ng ulan upang angkinin ang ikatlong sunod nitong gintong medalya sa Southeast Asian Games men’s pole vault sa panibagong record Lunes ng gabi sa Morodok Techno National Stadium sa Phnom Penh, Cambodia.

Tatlong beses na binura ni Obiena ang kanyang dating record para sa gold.

“What a way to start my outdoor season,” sinabi ng 27-anyos na si Obiena sa mga Pilipinong mamamahayag na nabasa rin nang bumuhos ang malakas na ulan isang oras bago lumubog ang araw.

Sinira ni Obiena ang SEA Games record na 5.46 meters na itinala niya sa Hanoi nakaraang taon sa 5.55 metro, pagkatapos ay 5.60 at panghuli ang 5.65.

“It’s something that I would make personal, I was done and finish but not good,” sabi nito. “But just as I’ve said, I came here to win.”

Nasungkit nina Kasinpob chomchanad at Patsapong Amsamrng ng Thailand ang pilak at tanso sa magkatulad na 5.20 meters na pagsisikap.

Matatandaan na unang pagkakataon sana ni Obiena sa sumabak noong 2017 Kuala Lumpur SEA Games subalit nagtamo ito ng ankle sprain habang nag-eensasyo may isang araw na lamang bago lumipad patungong Malaysia. (Lito Oredo)