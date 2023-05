Cong Teves pasaklolo sa Timor-Leste

Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nasa Timor-Leste si suspendidong Negros Oriental Rep. Arnolfo ‘Arnie’ Teves Jr., ang tinuturong mastermind sa pagpaslang kay Governor Roel Degamo.

Ayon kay Remulla, nalaman nilang nasa Timor-Leste si Teves matapos silang alarmahin ng Department of Foreign Affairs (DFA).

“There is already an alarm sounded off every time he enters another country. All countries inform the Philippines if that person enters the boundaries of that country,” wika ni Remulla.

Lahad pa ng kalihim, humihiling ng proteksyon si Teves sa gobyerno ng Timor-Leste sa pamamagitan ng asylum.

Dahil dito’y umaksyon ang Department of Justice (DOJ) at sumulat sa DFA para ipabatid na may hakbang na sila para ituring ng tero¬rista si Teves sa ilalim ng Anti-Terrorism Act of 2020.

“It is respectfully requested that these latest updates by relayed to tour good Ambassador to Timor Leste,” ayon sa liham ni Remulla sa DFA.

Matatandaan na lumabas ng bansa si Teves noong Pebrero 28 upang magpagamot umano sa Estados Unidos. Marso 4 naman pinaslang si Degamo sa loob ng compound ng kanyang bahay sa Pamplona, Negros Oriental.

Napaso ang travel authority ni Teves noong Marso 9 kaya napilitan itong umalis sa US at nagtago sa South Korea at Cambodia. Itinanggi nitong may kinalaman siya sa pagpatay kay Degamo. Ayaw niyang umuwi sa ‘Pinas dahil may banta rin umano sa kanyang buhay. (RP)