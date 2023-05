CEU dinurog AMA Online

PINAGDISKITAHAN ng CEU ang AMA Online 107-68 para sumampa sa win-column ng PBA D-League Aspirants Cup sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan Martes ng hapon.

“We’re overwhelmed in our first loss but the very first thing we did after that defeat was to adjust our defensive schemes,” ani Scorpions coach Jeff Perlas. “We made adjustments on defense.”

Mula opening tipoff hanggang final buzzer ay hindi nilubayan ng Scorpions (1-1) ang Titans para iganti ang 84-62 opening day loss sa De La Salle.

Umiskor ng 18 sa loob lang ng 12 minutes si Anjord Cabotaje, may 15 points, 10 rebounds si Ayodeji Balogun para pangunahan ang atake ng CEU na dumistansiya hanggang 41.

Namuno ang tig-12 markers nina Nikon Alina at Thirds del Rosario sa AMA (0-2). (Vladi Eduarte)