Buslo, ‘di puro PUSO!

Kahit Mayo pa lang, gusto na marahil ng mga mahilig sa basketball na malampasan na ang Hunyo at Hulyo para dumating na agad ang Agosto dahil sa inaabangang 2023 FIBA World Cup sa basketball.

Pero bago natin pag-usapan ang basketball, aba’y extended din ang pambobola ng mga scammer na nagpapadala ng mga text messages matapos na ma-extend ng tatlong buwan ang SIM card registration.

Pareho pa rin ang modus ng mga mokong na kunwaring nanalo ka sa raffle na wala ka namang sinalihan at may ipapa-click sa’yong link. O kaya naman eh sasabihan ka na may papasok na pera sa iyong e-wallet na malaking halaga basta sundin mo lang instruction sa text.

May iba pang pakulo ang mga mokong ngayon eh tungkol sa pagtaya ng P1 na malaki ang tama, at may libre kunong ibibigay sa’yo na pangtaya basta i-click lang ang ipinadalang link. Ang kapansin-pansin, cellphone number ang gamit nila sa mga ganoong padalang mensahe.

Kaya habang may puwede pang gumamit ng SIM card nang hindi pa nakarehistro, aba’y asahan pa rin ang mga mokong na scammer sa pagpapadala ng mga boladas na text messages. Kung hindi man pera mo sa e-wallet o bank account ang target nila, baka ang personal information mo na puwede rin nilang gamitin sa kalokohan. Kaya mag-ingat.

Sa basketball na tayo. Marami ang sabik sa 2023 FIBA World Cup na gagawin sa Agosto hanggang Setyembre dahil ang ibang laro nito ay sa Pilipinas gagawin.

Mantakin nyo tropapips, bukod siyempre sa paborito nating Gilas Pilipinas, mapapanood din at magpupunta rito sa Pilipinas ang Team USA, na tiyak na bubuuin ng NBA players.

Kasama ng Pilipinas at makakalaban sa group A ang Angola, Dominican Republic, at Italy. Nasa group C naman ang team USA, kasama ang Jordan, Greece, at New Zealand. Maglalaro rin sa Pilipinas ang South Sudan, Serbia, China at Puerto Rico na nasa group B. Pati na rin ang koponan ng Mexico, Egypt, Montenegro at Lithuania, na magkakasama naman sa Group D.

May dalawang grupo rin na maglalaro naman sa Japan. Ang group E na Germany, Finland, Australia at Japan. At group F na Slovenia, Cape Verde, Georgia at Valenzuela.

Sa Indonesia naman maglalaro ang group G na Iran, Spain, Cote D’ Ivoire, at Brazil. At group H na Canada, Latvia, Lebanon at France.

Sana lang eh hindi magkaroon ng malalakas na ulan sa Agosto at Setyembre na karaniwang nangyayari bawat taon para hindi masira ang schedule ng mga laro. Ang mahirap nito dahil may El Nino, baka mas malakas ang bagyo.

Sa listahan ng mga koponan na maglalaro sa Pilipinas, aba’y tiyak na abot tainga ang ngiti ng mga mahilig sa basketball. Ika nga, group C pa lang, ulam na. Ang ilang tropapips natin, gustong makita ang mga magiging reaksyon ng mga Pinoy kapag naglaro ang China.

Sa harap ng kasabikan ng mga Pinoy sa FIBA World Cup na ito, aba’y dapat siyempreng ibuhos natin ang suporta sa sariling atin na Gilas Pilipinas. Para huwag din masyadong umasa sa panalo laban sa mga kagrupo nito para hindi masyadong ma-hopia.

Lalo pa’t dati nang nakalaban ng Pinoy ang tatlong koponan, at natalo ang mga pambato natin. Pero malay natin, ika nga sa basketball, bilog ang bola.

Pero sana, wag puro PUSO ang pagko-coach ni Chot Reyes dahil sawang-sawa na mga Pilipino sa puso, kelangan buslo! Eh kung puso lang pala gusto niya Reyes, abay magtanim na lang siya ng saging dahil sabi nga ni Chairman Mark Lapid, “saging lang ang may puso”. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”.