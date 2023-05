Bundok Apo isang biyaya

GOOD day mga kababayan. Isang mapagpalang linggo sa ating lahat. Sa awa ng Diyos ay nakabalik na sa Davao City lahat ng grupo ko na sinamahan sa pagpunta sa Mt. Apo.

Nagsimula ng Mayo 1, Lunes, ang grupo ko na Discovery World na umakyat sa bundok. Ito ay nagsimula lang sa isang idea na biglang tinupad agad sa madaling panahon.

Nung nagsimula na kaming umakyat sa bundok papalapit sa gubat, may halong pangamba, takot, pagod at duda kung kakayanin ko ba ang bundok dahil kasama ko ang aking maybahay na si Jean na 60 years old.

Kagagaling lang niya sa isang SCIATICA problem, na apektado ang kanyang LUMBAR, CERVICAL at THORACIC, idagdag pa natin sa asawa ko ang pagiging overweight na mga 250 lbs.

Sa sitwasyon ko naman bago mag-Mt. Apo, kagagaling ko din sa dalawang Legends games sa Minalabac, CamSur na balikan lamang sa biyaheng higit-kumulang 10 hours back and forth. Halos dalawang araw na puyat.

Pahinga ng isang araw, tumuloy naman kami sa isang Legends game sa Dupax, Nueva Vizcaya na halos 7 oras din ang biyahe na balikan din.

Kung titignan mo, matinding pagod sa parte ko bago umakyat sa bundok, habang ang asawa ko naman ay napaka-imposible sa bigat, karamdaman at kakayahan ang akyatin ang bundok.

Kinaya namin lahat ang trekking, one step at a time lang, hindi kami nagmadali sa pag-akyat. Tiwala sa mga porter at guide na nakaalalay hanggang dulo.

May konting pagka-claustrophobic tayo at inipin. Isa sa mga in-enjoy eh ang tanawin na lang ang ibaba ng Mt. Apo. Napakahirap dahil hindi mo alam kung ano ang sitwasyon na dadatnan mo sa bundok, walang tubig, banyo at pagkain.

Nung dumating na kami sa gubat ng Basakan, medyo huminahon na ang aming pakiramdam at nag-camping na rin. May halong saya, pakikibagay at adjustment sa paligid para matulog sa unang gabi sa Mt. Apo.

Sa pangalawang araw bumaba na kami ng 6am sa bundok at mas naging madali sa amin dahil hindi na kami inabutan ng araw na siyang nakakahina kapag ikaw ay naglalakbay.

Maraming naituro sa aming mag-asawa ang paglalakbay sa Mt. Apo. Una ang tiwala sa sarili na kapag kinaya walang imposible.

Miraculous ang Mt. Apo, nagamot niya ang maraming bagay tulad ng CONQUERING YOUR FEARS, RESPECT OF NATURE, SHARING, DANGER WILL ALWAYS BE THERE at ENVIRONMENT CONSCIOUS dapat tayo.

Come and see Mt. Apo, gawin ninyong bucket list hanggang kaya ninyo pang maglakad.

One best God given treasures sa ating lahat.

Salamat Mt. Apo.